Tous ces gens du site qui me chiant dessus alors que je posais simplement la question : "Fromsoftwar prennent ils des risques en restant sur leur ligne "éditoriale" ?". Est ce les joueurs mécontents seront encore là pour le prochain jeu ?



Article d'IGN france :



Le week-end a été éprouvant pour de nombreux joueurs de Shadow of the Erdtree. La difficulté extrême - et voulue - du DLC a suscité un débat sur le bien-fondé de l'approche adoptée par le développeur FromSoftware pour cette extension de l'Anneau d'Elden. Ce débat s'est étendu aux évaluations des utilisateurs de Steam, qui obtiennent actuellement une note " mitigée " suite à un flot de plaintes concernant la difficulté des boss et les problèmes de performances sur PC.



Avant la sortie de Shadow of the Erdtree, le réalisateur Hidetaka Miyazaki a indiqué que le DLC mettrait les capacités des joueurs à rude épreuve. "Les nouveaux défis pour le joueur seront les affrontements avec les boss ainsi que les différents types de menaces que le monde imposera aux gens", a déclaré Miyazaki à CNET. Certains de ces boss sont pensés pour les joueurs qui ont terminé la majeure partie d'Elden Ring de base, ce qui signifie que FromSoftware a "vraiment repoussé les limites de ce que nous pensons pouvoir supporter par le joueur", a-t-il ajouté.



Et c'est ce qui s'est passé. Au cours du week-end, les joueurs ont commencé à se plaindre de l'extrême difficulté des boss et des problèmes de performance. "En tant que grand fan de tous les jeux Souls, j'aimerais beaucoup aimer ce DLC, mais les dégâts des ennemis sont complètement déréglés, en particulier pour certains boss", peut-on lire dans un avis négatif. "Certains ont des mouvements complètement erratiques, ce qui rend l'expérience douloureuse sans aucun plaisir."



"Bon DLC, mais les performances ont baissé depuis la dernière mise à jour", peut-on lire dans un autre avis négatif, cette fois-ci axé sur les problèmes de performances sur PC. "Des micro-ralentissements constants, des chutes de framerate, des blocages ainsi que des temps de chargement plus longs rendent le jeu difficile à apprécier et à jouer. L'un des premiers combats de boss se déroule autour d'un point d'eau, ce qui fait chuter considérablement le nombre d'images. Attendez que les performances s'améliorent avant d'acheter".



Peut-être conscient des réactions négatives croissantes concernant la difficulté, l'éditeur Bandai Namco a tweeté quelques conseils pour les joueurs de Shadow of the Erdtree en difficulté : "Il s'agit d'une suggestion pour augmenter le niveau de votre bénédiction Scadutree. Ces conseils correspondent à ceux proposés par IGN. En effet, nous pensons que les bénédictions de Scadutree de Shadow of the Erdtree sont la réponse à la difficulté du DLC Elden Ring (la bénédiction de Scadutree renforce les capacités du bénéficiaire à infliger et à annuler des dégâts).



Pendant ce temps, le review bombing sur Shadow of the Erdtree se poursuit, mais il est bon de souligner qu'au moment de la publication de cet article, 65 % des 32 722 critiques d'utilisateurs du DLC sont positives sur la plateforme de Valve.



La difficulté des jeux FromSoftware est sujet à discussion depuis des années, avec des jeux comme Dark Souls, Sekiro et Bloodborne qui ont tous été jugés trop durs par certains. Mais la difficulté extrême n'a pas entravé leur succès commercial. En effet, Elden Ring s'est vendu à 25 millions d'exemplaires, ce qui en fait de loin le plus gros jeu de FromSoftware.



Dans une interview accordée à The Guardian, Miyazaki explique pourquoi FromSoftware cherche à pousser les joueurs en permanence, plutôt que d'offrir des difficultés plus faciles qui permettraient théoriquement d'ouvrir ses jeux à un public plus large.



"Si nous voulions vraiment que le monde entier joue au jeu, nous pourrions simplement baisser la difficulté de plus en plus, mais ce n'était pas la bonne approche", a déclaré Miyazaki. "Si nous avions adopté cette approche, je ne pense pas que le jeu aurait fait ce qu'il a fait, parce que le sentiment d'accomplissement que les joueurs éprouvent en surmontant ces obstacles est un élément fondamental de l'expérience. Réduire la difficulté reviendrait à priver le jeu de ce plaisir, ce qui, à mes yeux, briserait le jeu lui-même."



Le débat sur la difficulté de Shadow of the Erdtree a eu pour conséquence amusante un regain de nostalgie pour le jeu de base et ses boss, dont on dit rétrospectivement qu'ils sont relativement faciles à gérer.



Shadow of the Erdtree a été acclamé par la critique et est devenu l'extension de jeu vidéo la mieux notée de tous les temps en dépassant Blood and Wine, le DLC de Witcher 3, sur Metacritic. La critique d'IGN France sur Shadow of the Erdtree note le DLC 10/10 : "Shadow of the Erdtree est une extension époustouflante tant en qualité qu'en quantité de ce qu’il a offrir. Il vient parachever avec brio une œuvre majeure de cette génération et même du jeu vidéo tout simplement."







Donc oui Miyazaki a SA vision artistique (enfin j'imagine qu'il est pas seul dans son équipe) mais ne pas oublier qu'un jeu vidéo reste aussi un produit avec des clients. Cd projekt l'avait bien compris en sortant Cyberpunk sur console dans un état déplorable et a réussi à redressé la barre de manière spectaculaire (je n'ai pas souvenir qu'ubisoft ou la boite derrière mass effect andromeda ait réussi ce coup de force).



Est ce que tous les acheteurs mécontents, et là on parle de mecs ayant battu les boss permettant d'accéder au DLC donc déjà une minorité des possesseurs du jeu, seront là pour le prochain ?



Est ce que Fromsoftwar, qu ia une gorsse fan base, ne risque pas de faire comme SE ou Platinium et de perdre au fur et à mesure les fans ?



Et si vous faites des attaques personnelles contre moi c'est clairement que vous ne comprenez pas l'article. Le but n'est pas de remettre en cause la qualité du jeu mais la philosophie de la boite.



Comme on peut remettre en cause celle d'ubisoft qui a fait sombrer la boite.



A bon entendeur ...