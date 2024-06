Retour aujourd'hui sur un des jeux les plus ambitieux des années 80, un space opera en monde ouvert, un système solaire complet où l'on pouvait se balader sans aucun temps de chargement, passant de la surface d'une planète à l'espace et inversement (Et oui, Starglider 2 faisait en 1988 ce que Starfield n'a pas fait).Sans oublier une technologie en 3D surface pleine à la pointe de la technologie ... tout ça sur nos bons vieux Atari ST et Amiga.Et Nintendo va lui aussi tomber sous le charme ... puisque Argonaut Software allait rapidement être embauché pour développer un certain ... Starfox.Mais bon ça on en parlera dans une autre vidéo ^^