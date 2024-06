Nouvelle vidéo Interview exceptionnelle cette semaine, puisque j'ai eu la chance d'interviewer Didier et Olivier Guillion, les créateurs des cultissimes Sapiens et le 5e Axe, sur les ordinateurs Thomson et sur Amstrad CPC.Plus d'une heure d'interview où ils délivrent de nombreuses anecdotes sur leur parcours, et les difficultés de développer pour des machines aux capacités extrêmement limitées.Une époque où chaque octet était important, et où la programmation se faisait en Assembleur pour plus de rapidité ...