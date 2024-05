Yo,On va pas trop traîner, je vais me contenter de poster les liens. Pour la faire courte, le jeu est vraiment très cool et joue beaucoup sur la fibre nostalgique à plusieurs niveaux. Que ce soit pour certains jouets que vous aurez peut-être déjà eu en votre possession, ou pour le système de récompense, où on gagnera des tas de cosmétique gratuitement en fouillant sur les maps, ou en réussissant des missions.Mon test détaillé sur XBOX-Gamer : https://www.xbox-gamer.net/news-xbox-series-test---hypercharge-unboxed---un-vrai-retour-en-enfance--_56447.html

posted the 05/31/2024 at 12:57 AM by grievous32