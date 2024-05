Retour en détail aujourd'hui sur un jeu d'aventure majeur, sorti en 1989, et qui reste 35 ans après comme un monument du jeu vidéo, autant pour son ambiance, sa réalisation, sa bande son, que son scénario très malin.Vous jouez en effet le rôle d'un laveur de carreaux sur un grand building, dont la vie va très vite basculer.Réalisé par une véritable dream team, avec à la programmation Paul Cuisset, aux graphismes rien de moins qu'Eric Chahi, et enfin pour la bande son Jean Baudlot, dont les différents thèmes restent toujours aussi forts.

