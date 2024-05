Jeux Vidéo

À quoi ressemblera le fait de jouer à un jeu vidéo dans 10 ans ? Les jeux vidéo seront-ils quelque chose que nous diffuserons directement dans notre cerveau ? Ou bien continuerons-nous à jouer devant une grande télévision, un écran ou un smartphone, comme nous le faisons aujourd'hui ?Dans une nouvelle vidéo, Sony a imaginé ce à quoi pourrait ressembler une manette de PlayStation dans 10 ans, et c'est quelque chose qui sort tout droit de Star Trek.La vidéo YouTube « Sony's Creative Entertainment Vision » montre un certain nombre de modèles d'appareils futuristes, dont une manette de jeu. Bien que Sony précise que le contenu de cette vidéo n'est pas directement lié à un produit Sony existant, il est amusant d'imaginer jouer à un jeu vidéo avec cette manette :L'image montre une manette de PlayStation connectée à ce qui semble être un écran flottant et incurvé. L'écran est-il une simple projection de la manette ou un véritable écran physique qui flotte dans l'espace, peut-être grâce à la puissance magnétique ? Sony n'explique pas, et ce n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas d'un prototype, mais d'une imagination fantaisiste qui prend vie grâce à des effets spéciaux.Voici le communiqué officiel de la vidéo :La réaction à la manette est un mélange d'incrédulité et de moquerie, certains la comparant à des prototypes PlayStation existants qui n'ont jamais vu le jour, comme la manette PS3 non commercialisée affectueusement appelée « Boomerang ».Ce n'est qu'une plaisanterie, bien sûr, mais considérons cette idée un instant. Dans une décennie, donc en 2034, nous en serons peut-être à la génération PlayStation 7, à supposer que Sony continue de produire des consoles. Mais peut-être que Sony aura alors emprunté la voie des consoles hybrides, à l'instar de la Nintendo Switch. Tout ce dont vous auriez besoin pour jouer en déplacement, c'est d'une manette légère, ressemblant un peu à celle que nous voyons dans la vidéo, qui projette un écran que vous pouvez regarder où que vous soyez. La PS7 est peut-être la manette qu'il vous faut.Sur quel Call of Duty serons-nous à cette époque ? C'est un calcul rapide que je n'arrive pas à faire. Mais tant que le ping est bas et que le ratio élimination/mort est élevé, je serai de la partie.