Rappel :- Selon plusieurs sources, censé sortir en 2026.Cette fois, selon les sources de @BioDeclassified, donc on garde des pincettes mais c'est vachement plausible de la part de Capcom :- Se nommera- Vue TPS, déplacement plus lent que RE2 Remake- Les zombies réclameront + de balles pour clamser- Par le faible nombre d'opposants, Capcom fera en sorte que chaque modèle de zombie sera unique- Retour des Crimson Heads- Tout comme le premier remake, ajoutera encore plus de loreVivement