1h après avoir noyé 4 studios dans les flammes...Xbox annonce dans la foulée (et c'est pas une vanne) un modèle Vapor Flam sous l'expression "Feel the Burn Today" (Ressent la Brulure Aujourd'hui) pour sa manette.Des génies marketing, faut avouer merde

Who likes this ?

posted the 05/07/2024 at 03:13 PM by shanks