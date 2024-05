Bonjour à tous !

Je suis face à un problème inattendu...

Je voulais acheter Forza 7 pour ma Rog ally, jusque là, tout va bien

Le soucis, c'est que , sauf erreur de ma part , on ne peut plus l'acheter !

Il n'y a pas de prix sur le store Xbox !

Instant gaming le propose , mais j'ai un peu peut de jeter 30 balles par la fenêtre... Vais-je avoir un code ? Va-t-il fonctionner même si on ne peut plus acheter le jeu directement sur le store ?

Connaissez vous un moyen de l'acheter ? La tipiakerie s'était-elle la seule possibilité d'y jouer ???

Parce que c'est fou ça quand même ! Non ?