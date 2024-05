Jeux Video

Selon WCC Tech :- 4 téraflops en docké selon des sources chez Nvidia- Seulement environ 800mhz en nomade- Une différence liée à la fois à la batterie que par la volonté chez Nintendo de ne pas avoir une console qui surchauffe entre les mains des enfantsEn fait, sans que ce soit la même puissance non plus, ce sera comme être en mode Series X en docké et Series S en nomade quoi