Quand je vois ma ludothèque PS2, ce qui me frappe c'est les jeux Capcom, certes j'ai des jeux venant d'autres tiers et des jeux Sony maison, mais Capcom à le monopole, en même temps, Capcom à l'époque à sortie :Onimusha / 2001 / Exclusivité temporaireDevil May Cry / 2001 / ExclusivitéMaximo : Ghosts to Glory / 2002 / ExclusivitéOnimusha 2 : Samurai's Destiny / 2002 / ExclusivitéBreath of Fire : Dragon Quarter / 2003 / ExclusivitéOnimusha 3 : Demon Siege / 2004 / ExclusivitéMaximo vs. Army of Zin / 2004 / ExclusivitéDevil May Cry 3 : L'Éveil de Dante / 2005 / ExclusivitéMonster Hunter / 2005 / ExclusivitéShadow of Rome / 2005 / ExclusivitéKiller7 / 2005 / PS2-GamecubeOnimusha : Dawn of Dreams / 2006 / ExclusivitéŌkami / 2007 / ExclusivitéGod Hand / 2007 / ExclusivitéQuand je dis "exclusivité" c'est durant toute la sixième génération.Je pourrais rajouter les jeux Capcom sur Gamecube et Dreamcast porté sur PS2 (même si j'ai acheté les versions Gamecube)Resident Evil : Code Veronica / 2001Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes / 2002Viewtiful Joe / 2003Viewtiful Joe 2 / 2005Resident Evil 4 / 2005C'était quand même la folie de la part de Capcom (même si il y avait des jeux moins réussis).Pour le plaisir nostalgique :+ Portage