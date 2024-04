Jeux Vidéo

CONSOLES PC : DES PRIX EN BAISSE, UNE MODE QUI S’ESSOUFFLE ?





Le marché des Consoles PC déjà saturé ? La baisse des tarifs de plusieurs modèles semble indiquer un ralentissement des ventes.



Par Pierre Lecourt - Le 24 avril 2024 - Minimachines.net



En Amérique du Nord mais également en Angleterre et même en France, certains modèles de Consoles PC ont vu leur tarifs fondre. Ainsi la solution de Asus, la ROG Ally Z1 a vu son prix baisser sensiblement en France comme ailleurs. Passant même à un très joli 299$ pendant de fortes promotions outre atlantique avant de revenir à un plus sage 399$ soit 100$ de moins que le prix officiel de la console. Chez nous la ROG Ally Z1 est désormais tout le temps à 499€ même si elle est sortie au prix public de 699€ (https://amzn.to/3HcA4w3).







On apprend que c’est au tour de la MSI Claw de sabrer son tarif avec une baisse de 25% sur son prix public en Angleterre (https://videocardz.com/newz/msi-claw-gaming-handheld-already-gets-25-price-cut-in-the-uk). La version Core Ultra 7 155H dévisse de 799£ à 599£ dans les rayons de la chaine de distribution Curry. Héritant au passage de commentaires peu élogieux des clients ayant tenté l’aventure. Le prix de cette console MSI étant, il faut bien l’avouer, beaucoup trop cher face à la concurrence. En ligne, les Steam Deck de Valve semblent rester la référence et se vendent généralement assez vite quand on s’intéresse aux modèles reconditionnés distribués par la marque. Les pages de disponibilités voient ces modèles disparaitre en quelques heures après chaque mise à jour de leur stock.



Difficile de savoir si ces baisses traduisent la fin d’une mode ou si, tout simplement, le travail particulier de Valve sur le Steam Deck a réussi à imposer un modèle que les autres constructeurs n’arrivent pas à rattraper. Les ventes de la ROG Ally ont été jugées excellentes par Asus lors de son lancement. Chez MSI il n’y a pas eu de commentaires sur le nombre de CLAW vendues mais on se doute qu’avec sa réputation d’un produit trop cher et moins performant que la concurrence cela n’a pas du être fameux. De même, la Lenovo Legion Go n’a pas donné droit à un quelconque retour de la part de la marque sur le nombre de machines écoulées.



Chez les constructeurs Chinois c’est encore plus terrible avec un marché qui s’est littéralement écroulé. Difficile de vendre des Consoles PC haut de gamme à 1000€, 1500€ ou plus en importation quand tous les distributeurs locaux en Europe comme aux US proposent au moins deux ou trois modèles concurrents moitié moins cher, sans même parler de offres de Valve.





Les Steam Deck ne sont pas moins chères, elles sont juste équipées différemment



Alors fin de l’engouement pour les Consoles PC ou dur retour à la réalité pour toutes ces marques ? Je pense que l’appétit est toujours là mais que la barre du prix demandé comme la proposition logicielle offerte ne correspondent pas aux attentes du public. Les Steam Deck font de émules autour de moi avec des ventes qui fonctionnent très bien au bouche à oreille. L’arrivée d’une de ces consoles dans un groupe provoque l’envie irrémédiable d’en posséder une chez d’autres membres du groupe. C’est simple, c’est sobre, ça ne s’intéresse pas tant au système d’exploitation qu’aux jeux à lancer. C’est vraiment l’esprit d’une console. Chez les autres constructeurs basés sur une solution Microsoft Windows, l’expérience est beaucoup plus amère avec une interface moins adaptée et moins subtile qu’il faut d’abord dompter pour pouvoir jouer.



La différence majeure est là. Si le Steam Deck s’adresse à tout le monde avec une proposition évidente a prendre en main, elle peut toucher toute la population de joueurs. En face, avec les autres Consoles PC on a franchement l’impression de devoir être un spécialiste de l’informatique pour s’en sortir. Et personne n’a envie de cela sur un périphérique dédié au jeu. Plus qu’une baisse d’appétit du public il y a une mauvaise prise en compte de celui-ci. Les joueurs sont là, mais ils veulent une console pour jouer, pas un PC supplémentaire qui nécessite de se transformer en technicien quand on veut simplement lancer une partie. Et les ventes reflètent à mon avis clairement cet état d’esprit.

L'obsolescence rapide de ces machines, leur manque d'ergonomie et l'arrivée prochaine de nouvelles consoles, notamment la future "Switch 2", contribuent surement à cette tendance à la baisse. Alors que ces "Consoles PC" sont perçues comme nécessitant une expertise technique, les joueurs semblent se tourner vers des solutions plus simples et intuitives. Cette chute des prix est donc le reflet d'une évolution du marché, où les consommateurs recherchent des expériences de jeu plus accessibles et moins contraignantes.