(Oui, j'ai zappé 2005, désolé Blondex)vous pouvez cliquer sur les noms des jeux pour lire des avis dessus !2005 marque l'arrivée sur notre sol de laet de laarrive largement en tête avec 6 avis rédigés dès 2005.En 2ème position,s'imposait déjà comme un jeu incontournable, avec 4 avis en 2005.Parmi les autres jeux 2005 populaires :, qui était joué par quasiment toute notre communauté à l'époque, au point que City avait alors réfléchi à créer un petit site pour organiser des tournois ;, qui a divisé ;, très attendu après un décevant 2ème volet ;; ainsi que2005 était un très bon cru pour consolesplus.net, avec 514 avis rédigés par 32 contributeurs ! On retrouve encore pas mal d'anciens toujours présents, et je remportais également mon duel avec mon rival de l'époque, Kim ! Jumpman faisait aussi une entrée en fanfare.

posted the 04/17/2024 at 12:12 PM by obi69