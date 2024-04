Tu l’crois ça ? Le site a 20 ans !Alors bien sûr, si vous regardez en bas de page, vous verrez une mention 2007, car effectivement, Game Forever a été lancé en 2007 (le 5 mai pour être précis).L’aventure a toutefois commencé plus tôt, en avril 2004, comme le site non-officiel du magazine Consoles +. D’une simple page Free, le site s’est développé progressivement : initialement nommé Game Over, le site a pour ambition initiale de proposer une base de données complète de l’intégralité des tests parus dans le magazine. Quelques mois plus tard, Game Over devient – avec l’accord de la rédaction d’alors – ConsolesPlus.net, et propose des scans des pages des vieux magazines.En août 2004 ouvre la zone testeurs. Cette date en particulier marque le point de départ de ce qui deviendra le concept central de Game Forever quelques années plus tard : la possibilité de rédiger des avis synthétiques, avec 3 critères de notation repris du magazine Consoles + (oui / oui, mais / non).Et sur le site en 2004, les jeux de l'année 2004 les plus populaires étaient Spider-Man 2 , et. (cliquer sur un jeu pour un avis dessus)Les dernières nouveautés n'étaient pas forcément testées rapidement, puisque la base de données se mettait alors à jour avec la parution mensuelle de Consoles +... et que de nombreux testeurs n'avaient pas encore les moyens pour acheter les jeux Day one !Avec une zone testeurs qui a ouvert en août 2008, le nombre d'avis est particulièrement impressionnant, tout comme le nombre de participants attirés (comme moi) par la pub dans le magazine Consoles + : 470 avis ont ainsi été rédigés par 38 testeurs !Top des testeurs avec plus de 10 avis.1 - Mitsuo JCT (alias Marc Pétronille des éditions Pix'n Love) : 69 avis2 - Kim : 67 avis3 - Blondex : 45 avis4 - Kakulakian : 29 avis5 - City Hunter : 26 avis (il n'aura jamais été aussi haut !)6 - Destructor : 24 avis7 - AlexSensei : 23 avis8 - BustaJa : 22 avis9 - Bowser : 20 avis10 - Darkgamer : 19 avis11 - PesFan : 16 avis12 - RevSisko93 : 12 avis12 - Yoda le Vert : 12 avis14 - Clad : 10 avisLe Kéké se cache avec 7 avis, tout comme Portnawak (3 avis) et Wizzy (2 avis).