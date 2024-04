Pour ceux qui suivent un peu mon actualitée depuis quelque années je fais le boulot d'un éditeur mais de façon plus ou moins underground puisque les éditeurs n'étant pas ( encore) sur le marchés des frontends ( steam : epic games je les catégorisent plus comme des "storefront" en gros des boutiques )je m'occupe de le faire ( par passion au début) et maintenant à temps plein.( mais je n'en vis pas encore )Mais et mine de rien ça fais du taff à mon échelle mais et quand j'y refléchi je leur fais de la pub de façon durable... Puisque je reprend les grande lignes de leur bande annonces pour les transformer en théme de lancement... Et le moins que l'ont puisse dire c'est que ça amplifie la hype d'y jouer ( je dis ça humblement)Je pérenise donc leur pub puisque à chaque fois qu'un joueur lancera son, jeu il verra mon, théme ne ce rendant parfois pas compte que c'est une bande annonce !Si on prend par exemple le cas de Calysto Protocol ! Tout le monde s'y retrouvele théme vient à la fois dynamiser votre lancement mais donne aussi un petite "valeur" intrinséque puisque ça vous fous une ambiance du tonnerre rendant votre interface badass. Vous trouvez pas que le petit Calysto qui s'est bien fais allumer ( à juste titre ! ) on a envie de lui laisser sa chance quand on vois cette petite anime et le montage au poil ?Montage animation / Icons de lancement ! bref je fournis toutEiyuden sors bientôt ( j'ai prévues 4 icones et un théme de lancement ) j'avais envie donc de partager avec vous c'est petit icones qui vous servirons peut être si vous utiliser un frontend !Je n'ai jamais partagé ici mais les choses peuvent changer : si certain sont intéressé par des thémes cinématique des wall animée ou même des icones faite le moi savoir je produis autant qu'un forum entier par moi ... et je partage avec plaisirET dire que ma chaine à été démonétisé parce que mon contenu manquais de pertinence et de consistences..ils n'ont plus le sens des réalitée ils vont mettre en avant en ligne une tranche de pain de mie au ralentis qui sera vu 3 millions de fois ( véridique ) plutôt qu'un mec qui construit du contenu pour des gens qui en ont vraiment besoin.Mais bon ça c'est autre débatpfff..(Vous la sentez la rage là ?^^)Horizon 2 :iCONETheme de lancement :