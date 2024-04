Jeux Video

NO SPOIL même dans les coms, okayBon je n'ai vu que le premier épisode pour l'instant.C'est franchement pas mal, et pour le coup ultra fidèle à l'univers du moins à partir de l'époque Bethesda, mais j'ai quand même une drôle d'impression de voir parfois du JV dans la proposition, c'est assez étrange.Ptéte à cause de la mise en scène qui manque de profondeur...C'est clairement de l'adaptation pour les fans mais je me demande comment vont l'accueillir ceux qui n'y connaissent rien au délire."Sympa" pour l'heure, sans plus.(et oui, on n'échappe pas à un peu de woke, faut bien valider le cahier des charges)