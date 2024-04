Selon GamesReactor (branche espagnole, forcément). En mars 2024 PlayStation 5 : environ 29.000 ventes Switch : environ 12.200 Xbox Series : environ 2.600 PlayStation VR2 : environ 1.000 Au total PlayStation 5 : environ 1,25 millions Switch : environ 3,09 millions Xbox Series : environ 320.000 Et vous savez l'ironie ? A l'instar du Japon où la Xbox Series est parvenue (à sa mesure) à relever la tête par rapport à la précédente gen, en Espagne, la Xbox Series pourrait également avec le temps battre la Xbox One (un peu moins de 400.000) alors que la PS5 devra sérieusement lutter (ou baisser de prix...) pour dépasser le LTD de la PS4 (environ 3,3 millions).

posted the 04/04/2024 at 07:34 AM by shanks