Le jeu est développé par le studio Ouka qui appartient au geant chinois Netease, c'est leur premier jeu. Le studio est dirigé par Ryosuke Yoshida , un ancien de chez Capcom.Vala, gardien de l’âme et ami d'enfance d'Hinna. Il l'accompagnera lors de son pèlerinage jusqu’à l'arbre Mana.Hinna, élue "aumone" du village de feu lors de la cérémonie de la fée, elle devra partir en pèlerinage jusqu’à l'Arbre Mana pour l'aider a se revigorer.Careena est originaire de Longren, la vallée du vent. Un malheureux accident lui a ôté une de ses précieuses ailes.Elle veut etre l’élue du village du vent.Morley est originaire d'Etaern, la paroisse du clair de lune. Depuis son enfance, Morley porte sur ses épaules le poids de la terrible catastrophe qui a frappé sa ville natale. Mais après avoir rencontré Val et les autres, il se sent capable d'affronter son passé douloureux.