Nouveau Duel et j'ai pus constater sur mon test de Uncharted 4 que pas mal de monde adoraient aussi le 2, voire le trouver meilleur. Donc voilà, lequel préférez vous ? Je suis curieux de voir le résultat !- Votez soit pour l'un ou l'autre pour des raisons évidentes. Si vous pouvez commenter pourquoi en quelques lignes celui là et pas un autre, c'est toujours un petit + sympa mais c'est pas obligatoire.- Évitez de commenter si c'est pour dire "impossible de chosir" merci d'avance. Les commentaires inutile seront supprimés, la dernière fois c'était n'importe quoi. Le troll aussi sera supprimé, j'en ai un peu marre de me répéter x)- Évitez de trop débattre dans les commentaires, encore une fois sur mon dernier duel des membres parlaient au calme de jeux alors que c'était pas le lieu pour ça. Vous aurez tout loisir de le faire lors du classement final.- Rappel dimanche et résultat dans la foulée, soit lundi soit mardi je verrai.A vos votes et dans le calme et s'il vous plaît respecter les consignes ^^