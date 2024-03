Jeux Video

En quelques mots, les déclarations de Corden dans son habituel podcast :



- Microsoft a bien des prototypes en cours de Xbox Nomade

- Il parle bien de "nouveaux prototypes", et pas ceux qui avaient déjà été évoqués par de précédents leaks

- Et les protos ne sont aucunement des consoles purement xCloud ou Remote Play mais bien du natif de base, à la SteamDeck.



A voir encore une fois.

Même s'il y aura un public, je me demande la pertinence d'une telle machine commercialement parlant, dont la puissance sera admettons de l'ordre de la Series S, surtout que même le Game Pass ne peut être un argument clé vu qu'ils intègrent déjà le service à la concurrence (Lenovo Legion Go).