Étant donné que le nouvel opus très attendu de la série sort Mercredi prochain, le 20 Mars, je vous propose de revenir aujourd'hui sur le tout premier opus de cette saga légendaire, le tout premier Alone in the Dark.De la première idée du jeu jusqu'à sa sortie en Novembre 1992, on décortique en détail la genèse tumultueuse de ce jeu mythique, développé par un Frédéric Raynal qui aura tout à inventer, ne disposant d'aucun outil pour mener à bien sa vision, à savoir la création d'un nouveau genre utilisant cette nouvelle technologie qu'est la 3D : le survival horror.Influences, difficultés, trahisons : l'histoire de ce jeu est pleine de rebondissements que je vous détaille en vidéo.