En 1995, Lucasarts allait frapper un très grand coup sur la scène vidéoludique, en sortant le premier FPS situé dans l'univers de Star Wars.Et ce ne sera pas un simple clone de Doom, sorti lui 2 années auparavant.Il ajoutera une dimension aventure, couplé à un scénario très bien ficelé, qui nous transportait de façon jamais vue auparavant dans Star wars.Retour en détail sur ce FPS culte, où on va revenir sur ses origines, ses différentes conversions dont une version Playstation décevante, ainsi que la traditionnelle revue de presse.

Like

Who likes this ?

posted the 03/09/2024 at 02:37 PM by jedi