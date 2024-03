Selon Haothors et...Aucune idée mais le mec qui débarque de nulle part façon billbil-kun fut un temps a balancé hier que Sony publierait aujourd'hui un article PS Blog concernant Horizon FW PC, et en fera de même mercredi pour l'officialisation de Ghost of Tsushima PC.Et...Sony a effectivement publié un article PS Blog aujourd'hui sur Horizon FW (specs PC notamment).C'est bizarreOn maintient des pincettes mais la rumeur principale du bonhomme :UPDATE :- Selon le même mec, Arrowhead (Helldivers 2) aurait été racheté par Sony : annonce officielle sous peu.

Who likes this ?

posted the 03/05/2024 at 05:52 PM by shanks