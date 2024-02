Divers

Ne me juger pas mais j'ai acheter dreamlight Valley sur PS5 le mois dernier. Aujourd'hui j'ai voulu le lancer pour le montrer à un amis et impossible de le lancer j'ai un cadenas à coter du nom du jeu et quand j'appuie dessus il me dirige sur le psn pour l'acheter.



Vous savez m'aider ?