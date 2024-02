Salut!Suite à mon précédent article, l'épisode 2 de ma série RPG au style japonais "Light Fairytale" est maintenant en stock!La réduction de 10 € pour l'achat combiné avec l'épisode 1 est toujours disponible - mais il reste moins de 10 exemplaires de l'épisode 1, qui devraient être épuisés d'ici peu.Site de l'éditeur: redartgames.com/search?s=light+fairytale Plus d'infos: neko.works/LF2 L'épisode 3 est toujours en développement et sa sortie est prévue pour cette année.Actuellement, je travaille sur "Super Night Riders S1", qui devrait être disponible en accès anticipé sur Steam dans quelques semaines: neko.works/SNRS1 Merci!

posted the 02/16/2024 at 11:20 PM by kamuikun