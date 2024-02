Coup dur pour Bandai Namco et peut-être la raison du retard de la sortie du DLC.Un rapide coup d'œil au dépôt de marque aux États-Unis pour Elden Ring indique que FromSoftware en est désormais le seul propriétaire au lieu de FromSoftware et Bandai Namco comme c’était le cas auparavant. Il semblerait que le transfert de propriété ait eu lieu en avril 2023.Le changement a été dévoilé par l'utilisateur Reddit "YasuhiroK" qui ajoute que cela a été rendu possible grâce aux investissements de Sony et de Tencent.Affaire a suivre en attendant une annonce officielle.