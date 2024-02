Selon l'insider Tim Dog Xbox : - Call of Duty pourrait finalement ne pas arriver dans le Game Pass pour des besoins de retour sur investissement. - Les ventes hardware sont bien en-deça des prévisions Xbox, même à 350$ en promo. - La Xbox One avait davantage d'audience. - Le Game Pass en l'état n'est pas rentable au regard de leur marché, mais des solutions pourraient être trouvées (abo avec pubs, déjà en rumeur). - Microsoft pourrait finalement refaire des rachats importants, maintenant que cela ne pose plus de problèmes auprès des régulateurs s'ils sortent leurs jeux partout.

posted the 02/05/2024 at 08:20 AM by shanks