POUR PLUS DE CLARTÉ. Je dis que des choses multiplateformes pour la Xbox sont en train de se produire, pas le "Sarah Bond va l'annoncer".



Ce serait terrible de laisser Sarah prendre la responsabilité de cette situation, puisque c'est l'échec des projets Xbox dans lesquels Sarah n'était même pas vaguement impliquée, depuis 2012, qui a conduit à cette situation.



Microsoft a essentiellement décidé qu'ils n'allaient pas gagner assez d'argent avec la stratégie actuelle. Ils veulent construire des marges plus saines et des flux de trésorerie en utilisant la base d'installation de Sony, pour ensuite réinvestir dans le développement de l'écosystème Xbox avec cet argent.

Jez Corden de WindowsCentral qui explique le changement de stratégie, les raisons et le fait de vouloir profiter du parc de PlayStation"Il mentionne spécifiquement Starfield:Il mentionne également que selon certaines sources c'est certains jeux et pour d'autres tous les jeux :