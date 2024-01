Après avoir décortiqué le premier épisode il y a de cela quelques mois (je vous invite d'ailleurs à la visionner si ce n'est pas encore fait, je reviens sur la genèse de ce jeu, ainsi que sur toutes les conversions micros et consoles dont il a fait l'objet)Mais cette semaine je me suis donc attaqué à sa suite, intitulée The Legend of Darkmoon. Alors on aurait pu s'inquiéter des temps de développement raccourcis, car oui cette suite sortira la même année que le premier opus, soit en 1991.Au final, sans trop vous spoiler, on a ici affaire à un de tous meilleurs Dungeon Crawler de l'histoire, d'une beauté folle même 30 ans plus tard, avec un scénario et un game design de très grande qualité. Bonne vidéo !!!