La chronique d'Yann Marguet : "Moi, ce que j'en dis, du 11 janvier 2024 sur France Inter où il aborde le sujet des jeux vidéo.""Le jeu vidéo : un monde où l'on peut incarner un mage qui combat des démons mi-hommes, mi-soles meunières, mais qui ne conçoit pas qu'une femme noire puisse tenir une manette"Retrouvez " Moi ce que j'en dis" de Yann Marguet sur :et sur la Playlist Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PL43OynbWaTMJE2bvkelRrU2zBPD5JEW2Q

posted the 01/26/2024 at 08:46 PM by famimax