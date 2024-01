En blog le temps d'avoir des précisions car pour l'heure, l'unique source est le youtuber SuperMetalDave64 (dont les propos présents ont néanmoins été relayés par Necro, source assez fiable), ne s'appuyant sur aucune boule de cristal mais qui est plutôt parti pêcher quelques détails intéressants : - Le CV LinkedIn de Edwin Atwel atteste avoir effectué des tests de qualité/technique sur Metroid Prime 4 il y a plusieurs mois et plus particulièrement une démo. - Retro Studios s'est approché de Next-Gen Dreams 3D, une boîte spécialisée dans l'élaboration de trailers (déjà en collab avec Take-Two, Xbox Game Studios, THQ Nordic...). C'est tout mais faute de mieux, ça rassure un minimum et j'espère perso que Nintendo nous fera avec ce jeu une "Twilight Princess/BOTW" (donc Switch/Switch 2 pour le launch de cette dernière).

posted the 01/22/2024 at 07:06 AM by shanks