Bonjour tout le monde !Pour celles et ceux que ça intéresse, la Console/PC portable sous Windows 11 de Asus est en solde chez pas mal de revendeurs actuellement.Proposée au tarif initial de 800€ (pour la version extrême), l'Asus Rog Ally est sortie en Juin 2023.Il s'agit d'un PC au format "console portable". Ca tourne sous windows 11 et donc, forcément, on peut installer tous les stores ou logiciels que l'on veut. Quitte à s'en servir comme d'un vrai PC.En terme de jeu, c'est très très puissant et les paramètres sont nombreux. La prise en main est excellente et la qualité de fabrication est pas mal.La console est silencieuse en général, sauf pour les jeux gourmands où vous activez le mode turbo (comme avatar par exemple)Perso, je joue à Dirt 2, ou FFXIV dans de très bonnes conditions (plus de 60FPS)En terme de stockage, il y a 512Go.En terme d'autonomie, c'est un peu plus chaud. Tout poussé à fond, vous ferez moins d'une heure. En revanche si vous êtes moins gourmand sur la résolution, la fréquence de rafraichissement de l'écran et sur les détails, vous ne perdrez pas en confort de jeu et vous gagnerez en autonomie pour tenir jusqu'à 1h45 environ.Au pire, il reste le transfo pour la brancher quand vous êtes dans le train ou dans le lit.Au final, le tarif en solde est de 650€ pour la version extreme (la plus puissante des deux, 500€ pour la version normale)C'est un tarif vraiment attractif surtout comparé à un steam deck moins puissant mais OLED (la Rog ally est LCD mais avec une super rendu des couleurs)J'ai craqué pour la Rog ally, et je ne regrette pas du tout. C'est vraiment excellent. On peut jouer à cyberpunk 2077 à plus de 60fps, donc vraiment confortable.