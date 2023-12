Divers

Depuis plusieurs mois, l’intelligence artificielle est au cœur de toutes les discussions, notamment avec des entités comme ChatGPT, Bing, et MidJourney, qui démontrent une capacité à générer du contenu d'une manière plus impressionnante que jamais. Ces technologies, utilisées dans divers domaines, peuvent créer des images pour le milieu artistique, revoir des codes pour les développeurs, voire rédiger des dissertations complètes pour des étudiants en difficulté. Dans le secteur du jeu vidéo, l'utilisation de l'IA n'est pas nouvelle, mais elle connaît une évolution significative, suscitant des questionnements quant à son impact sur les créateurs artistiques.Si l'intelligence artificielle a gagné en popularité ces dernières années, c'est en grande partie grâce à l'intégration du Deep Learning, une capacité qui permet à l'IA de s'appuyer sur une base de données pour produire un contenu plus pertinent, que ce soit des images, du texte ou du son. Un exemple frappant de cette évolution est l'IA de ChatGPT d'OpenAI, capable de rédiger une variété de contenus, y compris des codes pour les développeurs, des dissertations, des résumés de films, voire d'inventer des intrigues de jeux vidéo fictifs, du côté de la créations d'images les IA MidJourney ou de DALL-E font sensation en générant des images selon les thèmes précis choisis par l'utilisateur.L'utilisation de l'IA dans le domaine du jeu vidéo remonte à plusieurs années, notamment pour la génération procédurale d'environnements. Cette technique permet de produire du contenu en grande quantité de manière automatisée tout en respectant des règles définies par les développeurs, trouve une application principale dans la création d'environnements en 2D ou 3D. Elle peut également être utilisée pour générer du texte ou des dialogues. Dans le domaine du jeu vidéo, les studios explorent également l'utilisation de l'IA pour la création de lore et de personnages secondaires. Certains mods utilisent des IA, comme GPT, pour rendre les personnages non-jouables (PNJ) "uniques et authentiques" dans des jeux tels que Mount & Blade II: BannerLord. Des jeux comme Ni Shui Han intègrent des PNJ capables de générer des réponses grâce à une intelligence artificielle.Cependant, des défis subsistent. La personnalisation des réponses pour chaque PNJ représente un défi, tout comme la mise en place de limites à leur évolution au fil des conversations. Des exemples passés, comme l'IA conversationnelle de Microsoft Tay, rappellent les risques de dérives liées à l'interaction humaine. L'expérience récente de Square Enix avec le jeu d'enquête The Portopia Serial Murder Case souligne les difficultés actuelles à créer une IA capable de mener des conversations convaincantes. Les retours mitigés des utilisateurs pointent du doigt des réponses insatisfaisantes, soulignant les limites actuelles de cette technologie. Bien que l'IA basée sur le Deep Learning ait apporté des avancées significatives, elle n'est pas encore prête à remplacer les scénaristes et créateurs de jeux vidéo. Des initiatives telles que Ghostwriter d'Ubisoft illustrent une utilisation plus ciblée de l'IA pour alléger certaines tâches répétitives.Au-delà du jeu vidéo, l'IA suscite également des débats dans le domaine artistique. Des studios, comme HoyoVerse, utilisent l'IA pour le développement de jeux tels que Honkai: Star Rail. Cependant, les questions éthiques se posent, notamment lorsque des œuvres artistiques sont créées en partie par des intelligences artificielles, comme dans le cas du court-métrage The Dog and the Boy de Netflix et Wit Studio ( https://www.catsuka.com/breves/2023-01-31/the-dog-the-boy-court-metrage-netflix-japan-avec-un-peu-d-ai ).Il est indéniable que l'intelligence artificielle a radicalement transformé le paysage de l'industrie du jeu vidéo, offrant des possibilités novatrices tout en soulevant des questions cruciales sur son impact sur la créativité artistique. La récente controverse autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle par Microsoft pour promouvoir des jeux indépendants sur Xbox a suscité des débats profonds sur le rôle de l'IA dans la création artistique et son impact potentiel sur l'industrie du jeu vidéo. L'événement en question a été déclenché par la publication d'une scène hivernale générée par IA sur le compte Twitter d'ID@Xbox, la branche dédiée aux créateurs indépendants de Microsoft. Cette œuvre, supprimée après avoir été raillée par la communauté, a ouvert un débat sur la pertinence de l'utilisation de l'IA.L'image, accompagnée du message « Walking in an indie wonderlaaand », présentait des enfants descendant une colline en luge, surmontée d'un gigantesque logo vert Xbox. Cependant, une observation plus attentive révélait des anomalies typiques de l'IA : des enfants manipulant des luges avec des manivelles attachées à rien, des tentacules noirs étranges pêchant dans la neige pour des cadeaux. Ces déformations étaient autant de signes d'une création automatisée impersonnelle. La réaction immédiate de la communauté a été un mélange de moqueries et de critiques sévères. Les artistes et développeurs indépendants ont exprimé leur mécontentement face à l'apparente négligence de Microsoft à l'égard de la créativité humaine. Certains ont souligné l'ironie de promouvoir des jeux indépendants avec une œuvre impersonnelle générée par IA.Cette controverse s'inscrit dans une tendance plus large où les entreprises utilisent l'IA pour créer du contenu artistique. Des cas similaires ont été observés chez Amazon pour la promo de la série TV Fallout, lors d'un évènement Pokémon GO, ou Ubisoft qui utilise des illustrations d'Assassin's Creed générées par l'IA alors que du personnel avait récemment été licencié, suggérant que cette approche pourrait devenir une norme acceptée. Cependant, la préoccupation majeure est de savoir si cette utilisation de l'IA pour la création artistique se limitera aux promotions événementielles, ou si elle pourrait éventuellement conduire au remplacement d'artistes humains dans le processus de développement des jeux vidéo.La position de Microsoft en tant que fervent défenseur de l'IA ajoute une dimension particulière à cette controverse. La société investit massivement dans des outils tels que Copilot et des solutions développées avec OpenAI, encourageant l'utilisation de l'IA dans divers segments de ses activités, y compris les jeux vidéo. Cependant, les critiques soulignent que cette approche pourrait avoir des conséquences néfastes, y compris la suppression de postes dans le secteur du développement de jeux au profit de solutions automatisées. La polémique révèle également des préoccupations environnementales liées à l'IA, notamment la consommation énergétique importante nécessaire à la génération de chaque image. Selon le MIT Technology Review, chaque image générée par IA nécessite autant d'énergie qu'une charge complète de smartphone. Les détracteurs soulignent que cette utilisation intensive d'énergie contribue à des problèmes environnementaux, mettant en doute la durabilité de cette approche.Cette controverse met en lumière les défis et les dilemmes auxquels l'industrie du jeu vidéo est confrontée avec l'intégration croissante de l'IA. Si les avantages de l'IA sont indéniables, la question cruciale demeure : jusqu'à quel point cette technologie peut-elle remplacer la créativité humaine ? Microsoft a-t-il ouvert la boîte de Pandore en introduisant l'IA au sein des équipes XBox, et cette tendance pourrait-elle s'étendre au remplacement d'artistes dans le processus de création de leurs jeux vidéo ?