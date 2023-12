Vendu avec insistance par la Team de Gameforever, je me suis lancé à reculons dans Bramble, car son prix de base me semblait un peu excessif. Finalement, l'aventure s'avère plus longue qu'à l'accoutumée et très riche en déroulés, justifiant son prix plus élevé. L'aventure d'Olle et de sa sœur alterne, dans un plaisir malsain, entre de (très) petites respirations bucoliques et un ton essentiellement macabre et violent. Le jeu va très loin dans les thèmes abordés (suicide, meurtre, violence infantile) et n'est pas à mettre entre toutes les mains. Attendez clairement d'avoir un bon mood pour y jouer. Vous découvrirez un énorme travail de cadrage et de mise en scène, très cinématographique; une mythologie et une patte artistique scandinave splendide, des phases de jeu parfois très originales (mais un peu inégales et perfectibles, avec pas mal de problèmes de collisions) une bande-son très soignée. Bramble n'est pas parfait mais fait plaisir au medium. La progression s'avère dense, inattendue et très tendue : mention spéciale aux combats de boss, vraiment marquant. Au final, ce jeu indé est clairement l'une des pépites de 2023 et mérite clairement que l'on parle de lui.

Ovni vidéoludique indé, Bramble est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire pour un jeu vidéo. Il s'agit d'un conte scandinave interactif où la liberté n'est pas de mise. En revanche, l'ultra-gore, le dégueulasse et le vomitif sont mis sur un piédestal par les développeurs, pour un résultat totalement inutile. Car hormis le fait de vous donner un fort sentiment de dégout, tout ce sang et ces tripes ne servent en aucun cas l'histoire. Tout ça n'est finalement que gratuit pour satisfaire le côté pervers des développeurs sans doute. Le tout est souligné par un design général encore une fois de mauvais gout. On dirige un enfant qui a plutôt la tête d'une poupée style Chucky. Le design reste plat en toute circonstance. Les graphismes sont très beaux et détaillés mais cela forme un tout sans âme, ça ne dégage ni joie, ni tristesse. Seul le côté grotesque du gore à foison vous donnera quelques haut le cœur si vous y êtes sensibles. La bande-son est somme de toute de qualité et souligne chaque moment fort de l'histoire. Le jeu est court mais offre ce qu'il faut. On n'en veut pas plus. Violence et scènes gores gratuites sont tout ce que je retiendrai de ce soft bien trop surcoté.

Sur Gameforever.fr, on accepte tous les avis, même ceux avec lesquels on est pas d'accord...Mais autant vous dire que ça castagne depuis ce matin !Voici 2 nouveaux sur Bramble, qui était jusque là consacré "Mega Hit" et 2ème jeu de l'année sur gameforever.avec ce Non qui fait descendre sa moyenne, le jeu perd son rang de "Mega Hit".