Bonjour à tous,



Petite question sur le jeu Chained Echoes.

J'ai commandé début d'année l'édition physique sur First Press Games.

Je ne sais pas si certain(e)s d'entre vous ont fait de même.

J'avais envoyé un email il y a plusieurs mois et ils disaient qu'ils mettaient l'ensemble des patchs sur le disque/cartouche.



J'ai réenvoyé un email il y a 3 semaines car sur leur site ils parlent d'une livraison pour Q4 2023 qui se termine, je le rappelle, dans 10 jours maintenant. De ce fait, je pense qu'on sera sur un livraison en 2024.



Est-ce que quelqu'un a plus d'infos que moi?



Merci beaucoup