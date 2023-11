Bonjour ! Je vous présente la nouvelle version de Génération Nintendo, fraichement sortie. On change de design pour arborer un Dark Theme, et pas mal de nouvelles pages et fonctionnalités ont vu le jour.Génération Nintendo est un site à but non-lucratif, sans pub, sur l'univers de Nintendo et du jeux vidéo, depuis 15 ans (déjà). On a un forum encore actif et on traite de l'actualité, de critiques de jeux, sous forme textuelle mais aussi dans un podcast : le Nintendo Talk Show. Notre petite communauté est là pour faire vivre le site en contribuant à son activité, mais on dit pas non à de nouvelles têtes =).On recrute actuellement des newseurs et testeurs pour assurer notre traitement de l'actualité Nintendo. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéresséLe lien -> https://generation-nintendo.com/