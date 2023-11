En gros :- Les CG coûtent de la thune mais c'était pour Sakurai une très belle récompense pour ceux qui jouaient au mode Solo.- Malheureusement, ceux qui choppaient le jeu en avance (mais aussi certains de la presse) s'amusaient à balancer toutes les CG sur Youtube & co, donc parfois avant même la sortie du jeu.- Du coup, il en a eu plein le cul : terminé les CG, ou plutôt uniquement dédiées aux trailers reveal.Radical le mec, heureusement que d'autres réagissent pas comme ça

posted the 11/10/2023 at 02:35 PM by shanks