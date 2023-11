The Great Review a fait une rétrospective sur Call of Duty salué par pas mal de grand YouTuber et par moi même, de par la qualité de sa rédaction, la recherche incroyable d'informations sur le développement de la franchise et des anecdotes croustillantes.Pour comprendre comment Call of Duty est devenu Call of Duty, c'est probablement le meilleur documentaire sur Internet - il mériterait sa place sur Netflix tiens !Bon visionnage à tous !