S’agissant de la remasterisation HD de Pikmin 2, même traitement qu’avec Pikmin 1 : l’effort est minimal, et le jeu – basé sur la version Wii – se présente quasiment inchangé, y compris dans le gameplay et la non prise en compte en tant que telle de la manette GameCube – seulement considérée comme un pad Switch Pro. Quelques mots aussi sur la compilation Pikmin 1+2 : elle n’offre strictement aucun bonus par rapport à ceux qui achètent les jeux à l’unité sur l’eshop. Même pas un menu comme dans Mario 3D All-Stars : les deux jeux se lancent directement à partir du menu de la Switch ! Hormis le prix plus intéressant, l’intérêt de la compilation est donc nul. Quant à Pikmin 2 plus spécifiquement, sa réalisation graphique aboutie (pour un jeu de 2004) et son défi consistant font qu’il a mieux traversé l’épreuve du temps que son respectable prédécesseur. Reste que là aussi, des bonus ou de nouveaux modes – sans compter une refonte graphique plus sensible – auraient pu être apportés, tout particulièrement le jeu en coop qui semblait relever de l’évidence. Comme pour Pikmin 1, Nintendo a donc choisi de proposer Pikmin 2 tel quel, mais en HD. Et rien de plus.

Une fois encore, voici un portage prévu pour la nouvelle génération de joueurs, mais qui méritait clairement mieux ! Je vous invite à consulter mon avis sur la version d'origine de la version GC, qui a bien vieilli, à part peut-être concernant les niveaux souterrains, que je trouve finalement aujourd'hui un peu trop présents. Pour le reste, le portage Switch de Pikmin 2 est dans la même ligne droite que celle réalisée sur le 1, à savoir un constat du minimum syndical réalisé : hausse de la résolution, point barre. Aucune amélioration graphique, aucun nouveau contenu, framerate toujours à 30 fps : Nintendo nous a habitué à plus de respect, et moins de foutage de gueule. Alors certes, je prends mon pied, aussi bien en solo qu'en y jouant en duel avec ma fille (qui s'éclate dessus) ; certes, comme il y a 20 ans, je me dis que j'aurais peut-être aimé avoir de nouveau la pression du chronomètre pour finir le jeu (du moins en option) mais passons : Pikmin 2 est un jeu cool et, à l'heure où j'écris ces lignes, la version Switch est un bon moyen de transmettre notre amour de ces petites créatures à la nouvelle génération. Un portage fainéant, presque cynique de Nintendo, et basique.