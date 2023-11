La campagne de Modern Warfare III est disponible en Accès Anticipé pour ceux qui ont précommandé le jeu, et comme on pouvait s'y attendre avec une expérience probablement pondu à l'arrache (normalement, nous aurions du avoir cette année un simple Map Pack pour MW II) :- Campagne apparemment terne et sans surprise- 3 à 4h de durée de vie "en prenant son temps"- Les missions en zone ouverte seraient simplement bofVoilà, rendez-vous l'année prochaine pour le retour d'une vraie campagne

posted the 11/03/2023 at 11:32 AM by shanks