Ah ah, après avoir passé des milliers d'années à installer les mises à jour de Mortal Kombat 1 (trop bizarre leur système de MAJ) sur mon fixe HP OMEN RTX 4060, j'étais déjà en train de râler à l'idée de re-télécharger les 100 Go de Mortal Kombat 1 sur ma ROG ALLY pour y jouer On The Go.Eh bien celle-ci a eu l'excellente idée de le télécharger... Depuis mon PC principal (à la vitesse de la lumière et avec sa MAJ) !Une fonctionnalité très pratique, surtout pour ceux qui ont un petit débit Internet, avec en plus la possibilité de jouer au jeu en remote play depuis le PC... Je suis tous les jours un peu plus bluffé par la console, et c'est un (très) gros cran au-dessus de la version Nintendo Switch du jeu pour le découvrir en mode nomade !Il me devient de plus en plus difficile de revenir aux consoles... En particulier cette sensation d'être "forcé" de jouer sur un seul et unique hardware - ce que je ressens particulièrement sur ma PS5, en attendant d'avoir ma PS Portal.Peut-être que je devrais abandonner l'idée d'acheter Alan Wake 2 sur Xbox (ou sur PS5 d'ailleurs) pour le prendre sur PC ? J'aime beaucoup cette possibilité d'y jouer sur plusieurs types appareils selon ma convenance, et sans limitation.