Étant en train de faire son grand frère en ce moment, je me suis dit qu'un petit top 5 sur les meilleurs boss du premier jeu pourrait être sympa. Et pourquoi 5 ? Et bien malheureusement parce que je n'en vois pas d'autre malheureusement vu que ce GOW manque cruellement de boss. De plus, je n'ai aucun intérêt à ne mettre que des déclinaisons de Valkyries...5).- Beaucoup de trolls dans cet épisode et je ne vais mettre du coup qu'une seule version, ma préféré. Le troll de Hellheim car il a tout de même quelques attaques différentes des autres mais aussi c'est le plus balèze je trouve des "versions" de troll qu'on peut rencontrer dans le jeu. J'aime beaucoup ses attaques qui demandent un assez bon timing pour être évité.4)- Deux des fils de Thor vous barreront la route durant votre voyage. Un combat qui bien que pas très impressionnant reste plutôt sympathique. Pas hyper difficile non plus, mais ça reste fun de latter la tronche (ou se faire latter) par ces deux barbus venus nous chercher des noises. J'aime bien leurs attaques à base d'éclair, bien que leur petites punchline pendant le combat soit un peu lourd à force...3)- Combat le plus impressionnant du jeu tout simplement. Le dragon est juste incroyable et super bien fait, j'ai rarement vu un dragon aussi bien fait dans un jeu et ce boss nous rappelle pourquoi on joue à God of War. Il n'est pas plus haut dans le classement car bien qu'impressionant, il manque un peu de challenge, en effet je l'ai tué assez vite mais la mise en scène, surtout son finish est folle. Ça manque vraiment des combats comme ça dans ce jeu...2)- Boss final du jeu, Baldur est un adversaire redoutable et plutôt fun à combattre. On l'affronte deux fois dans le jeu, une première fois au début ou le combat n'est pas très difficile et une seconde fois à la fin du jeu, malgré les suppliques de Freya qui tentera d'ailleurs de nous stopper durant le combat. Baldur cogne fort, vous me direz Kratos aussi, et il faudra jouer avec les éléments du feu et de la glace pour pouvoir le vaincre, notamment quand il est en feu, utiliser la glace et vice versa.Un combat intense et mine de rien plutôt long et qui aura de grande répercussions sur la suite de notre chauve préféré !1)- Il fallait bien en mettre une et quoi de mieux que la Reine en personne. Le combat le plus haletant et difficile du jeu. Si les autres Valkyries vous ont parus difficile à vaincre, laissez moi vous dire que celle là va vous emmerder comme pas permis. Elle dispose d'absolument toutes les attaques de ses congénères, mais c'est aussi la plus résistante de toute et celle qui fait le plus mal.Le combat est long, intense et il faudra bien se concentrer pour espérer la vaincre, digne d'un Souls ce combat très clairement. La musiques est épique, le thème des Valkyries est incroyable je trouve dans ce jeu, mais pour l'affronter il faudra vaincre toutes les autres avant la reine, et bon si vous avez réussi jusque là, vous devriez pouvoir vous en sortir. Le meilleur fight du jeu tout simplement !!!Voilà, j'espère que ce mini-top vous aura plu, ne vous inquiétez pas, j'en referai de plus conséquent les prochaines fois, j'étais même parti pour zapper celui là mais bon, je me voyais mal faire directement un top sur Gow Ragnarok sans passer par celui là.