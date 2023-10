Jeux Vidéo

Depuis que Sony a dévoilé le prix de sa PlayStation Portal à 220 €, de nombreux joueurs ont été surpris par le prix. Cependant, il est essentiel de regarder au-delà du chiffre et de considérer la gamme de dispositifs similaires disponibles sur le marché, mais aussi d'autres appareils de jeux "mobiles" et manettes officielles (la PlayStation Portal reprend les fonctionnalités de la DualSense dont le retour haptique et les gâchettes adaptative). En examinant d'autres solutions de jeu, il devient évident que le prix de la PlayStation Portal pourrait être un peu plus justifié.8bitdo Mobile Gaming Clip Compatible manettes Xbox One (Clip seul sans manette) : 19,99 €8bitdo Manette SN30 Pro Xbox Cloud Gaming + Clip Inclus (Manette pour mobile à clipser) : 44,99 €Razer Kishi V2 (Manette pour mobile) : 119,99 €Razer Kishi V2 Pro (Manette pour mobile) : 149,99 €Razer Raiju (Manette pour mobile à clipser) : 149,99 €Razer Edge Gaming Tablet and Kishi V2 Pro Controller (tablette plus manette) 499,99 €GameSir X2 Mobile Gaming Controller Bluetooth Version (Manette pour mobile) : 80,95 €GameSir X2 Mobile Gaming Controller Type-C Version (Manette pour mobile) : 93,95 €GameSir X2 Pro-Xbox Mobile Game Controller Officially Licensed by Xbox (Manette pour mobile) : 107,95 €GameSir X3 Type-C Peltier-Cooled Mobile Gaming Controller (Manette pour mobile) : 134,95 €Backbone One et Backbone One PlayStation Edition (Manette pour mobile) : 119,99 €Logitech G-Cloud : 359,00 €Manette PlayStation 5 officielle DualSense : 69,99 €Manette PlayStation 5 DualSense Edge : 239,99 €Manette sans fil Xbox Officielle : 59,99 €Manette sans Fil Xbox Elite Series 2 : 179,99 €iPhone 15 Pro 128 Go : 1 229,00 €iPhone 15 Pro Max 1To : 1 979,00 €