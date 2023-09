Nouvelle vidéo cette fois-ci sur un jeu marquant de l'Amiga, qui sera le premier blockbuster d'une toute nouvelle société : la fameuse Team 17.Retour sur la formation de cette boite mythique (et qui existe toujours aujourd'hui, fait rare dans l'industrie), ainsi que sur le développement du premier opus de ce qui allait devenir une franchise : Alien Breed.

posted the 09/27/2023 at 01:56 PM by jedi