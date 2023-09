Pour 699 €, vous pourrez bientôt acheter l'ASUS ROG ALLY avec son processeur Z1 au lieu du Z1 Extreme. Un processeur moins rapide (4CU au lieu de 12CU et 6 coeurs au lieu de 8 coeurs) qui vous permettra d'économiser 100 € !

posted the 09/19/2023 at 04:51 PM by suzukube