Phil Spencer : Le Game Pass compte 25 millions d'abonnés et n'a pas augmenté depuis l'annonce de l'acquisition d'ATVI.Phil :Phil Spencer : prêt à prendre le contrôle de Nintendo et de Valve à long termePhil Spencer : "L'acquisition de Nintendo serait un moment important de ma carrière" ; l'avenir de Nintendo "dépend de son propre matériel". Selon lui ça serait bon pour les deux sociétés.

posted the 09/19/2023 at 06:22 AM by jenicris