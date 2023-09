Stray sur Xbox Series S tourne en 60 fps 1080p, soit un framerate deux fois plus élevé que sur PS4 Pro et Xbox One X, alors même que la console ne possède que 4 Tflops contre 6 Tflops pour la Xbox One X. Il faut dire que le CPU plus costaud permet d'éviter ce goulaud d'étranglement pour les Xbox One X et les PS4 Pro en terme d'FPS.