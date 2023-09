De manière général que cela soit le cinéma, les séries tv, les animes, les mangas et les jeux vidéos je ressens une certaines fatigue lassitude. Comme si de manière général et pour moi, tout ou presque était pareil stagnant sans parler des trucs woke avec agenda politique. Alors je dis pas que tout est à jeter n'est-ce pas ! Je continue de regarder / jouer à des œuvres mais j'ai pu autant la niaque qu'avant, j'ai pu le même sentiment de hype / engouement qu'avant ? Suis-je le seul ici ?

posted the 09/09/2023 at 02:39 PM by opthomas