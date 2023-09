Qui dit dépôt de noms de marques dit annonces prochaines à venir et comme le TGS de Tokyo approche. Les noms déposer par Bandai Namco: Operation Memories Fractured Daydream Shadow Labyrinth et plusieurs PAC-MAN Les titres font très sérieux je trouve (sauf Pac-man bien sur) certains pourraient coller avec un nouveau Sword Art Online

posted the 09/07/2023 at 08:56 AM by newtechnix