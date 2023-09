J'ai acheté l'édition collector de Starfield pour profiter des 5 jours d'accès anticipé, et je l'ai reçu aujourd'hui. Du coup, je vais me contenter d'apprécier le reste du contenu de cette édition Constellation.Du coup, j'ai pu l'ouvrir, et je dois avouer que ça respire la qualité :- On a droit à de la graphide Currrency numéroté SVP, j'ai le 57883- La montre est assez peu fonctionnelle, mais je ne la porterais pas. Elle est vraiment cool à exposer avec son petit présentoir.- La boite de la montre est une masterclass, c'est simple : c'est le plus beau boitier de montre que j'ai jamais vu !Et le collector se revend 400$ (scellé avec le jeu, mais ce n'est pas réellement scellé, donc on peut refaire le packaging pour le vendre) ou 300$ sans le jeu.Bon, j'retourne dans l'espace, à plus !